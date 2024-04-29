Атлеты из Башкирии готовятся к первенству России среди лиц с ПОДА

Спортсмены из Башкортостана готовятся к первенству России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году в Чебоксары отправятся 13 представителей нашего региона. Башкирские спортсмены ежедневно тренируются и готовы отправиться защищать честь нашей республики.
С 2019 года Андрей Жирнов работает тренером по легкой атлетике. В его спортивной карьере немало наград чемпионатов России, мира и Европы. Он также принимал участие в Паралимпийских играх в Лондоне. Сейчас Андрей Александрович настраивает на победы своих воспитанников. Он на личном примере показывает, что несмотря на преграды можно достичь любых вершин.
Алсу Сагитдинова в легкой атлетике уже пятый год. За это время она не раз становилась победительницей всероссийских стартов. В её послужном списке и звание кандидата в мастера спорта.
На первенстве России атлеты будут выступать в девяти видах программы. Сами соревнования у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата почти ничем не отличаются от турниров среди здоровых атлетов. Отсутствует лишь барьерный бег.
Все спортсмены разделены на классы. Они зависят от диагноза атлета. В преддверии российского старта Данил Хаертдинов делает акцент на скорость. Это одно из обязательных качеств. В Чебоксарах атлет выступит на дистанции 400 и 800 метров.
Первенство России пройдет в Чебоксарах с 10 по 15 мая.