Резидент Межвузовского студенческого кампуса заключил соглашения с тремя вузами Ирана

Представители Уфимского университета науки и технологий встретились в Тегеране с администрациями крупнейших научно-образовательных центров азиатского региона - Национального исследовательского института генной инженерии и биотехнологии Ирана, Иранского института химии и инженерной химии, Иранского института полимеров и нефтехимии, а также Университета Алламе Табатабаи и Университета имени Шахида Бехешти.
По итогам визита были подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя вузами: Иранским институтом полимеров и нефтехимии, Университетом Алламе Табатабаи и Университетом имени Шахида Бехешти.
С Университетом Алламе Табатабаи подписан договор о реализации программы магистратуры по направлению «Международные отношения» в сетевой форме. А в рамках соглашения с Университетом имени Шахида Бехешти, ведущего учебного и научно-исследовательского центра в области инженерии и физических наук Ирана, будет реализована программа бакалавриата по этому же направлению. Таким образом студенты направления «Международные отношения» УУНиТ получат возможность освоить курсы по вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Большого Кавказа.
Кроме того, достигнуты договоренности о взаимодействии университетов в области электротехники, биотехнологии, химии и экотуризма.
– Соглашение с Уфимским университетом науки и технологий заложило основу для развития постоянно растущего сотрудничества, которое поможет достичь консенсуса в международных отношениях в соответствии с национальными и международными интересами двух стран, – оценивает пресса Ирана взаимодействие Университета имени Алламе Табатабаи с УУНиТ.
В обязательную программу башкирской делегации вошел визит в Национальный исследовательский институт генной инженерии и биотехнологии Ирана, поскольку Уфимский университет активно развивается в данных направлениях и добился больших успехов в этих областях. Что подвтерждает открытие научных лабораторий, а также в скором будущем – Геномного центра Евразийского уровня по проведению фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований для развития персонализированной медицины и сохранения активного долголетия.
Завершающим пунктом пребывания делегации УУНиТ в Иране стало посещение кампусов Университета Шахида Бехешти. Там размещены инженерный, строительный, электротехнический, лесной факультеты и факультет рационального использования природных ресурсов и их защиты.
Знакомству с кампусами делегация Уфимского университета уделила особое внимание - в Уфе недавно была открыта первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, в котором расположены ведущие научные лаборатории и центры УУНиТ. Опыт иранских коллег в области кампусной политики можно активно использовать в Республике Башкортостан.
Напомним, в марте 2023 года делегация Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым посетила Исламскую Республику Иран. Одним из важнейших направлений сотрудничества с дружественным нам государством является взаимодействие в сфере высшего образования и науки, а именно – обмен опытом между вузами Уфы и Тегерана, так как университеты Башкортостана обладают значительными компетенциями в тех областях, которые хотят взять на вооружение у себя иранские коллеги. Так, Иранская сторона заинтересована в сотрудничестве в области машино– и авиастроения, нефтехимии, генной инженерии, фармацевтики, международного сотрудничества, гуманитарных наук и др.
Справочно.
Строительство кампуса ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.