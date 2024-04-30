Резидент Межвузовского студенческого кампуса заключил соглашения с тремя вузами Ирана

Напомним, в марте 2023 года делегация Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым посетила Исламскую Республику Иран. Одним из важнейших направлений сотрудничества с дружественным нам государством является взаимодействие в сфере высшего образования и науки, а именно – обмен опытом между вузами Уфы и Тегерана, так как университеты Башкортостана обладают значительными компетенциями в тех областях, которые хотят взять на вооружение у себя иранские коллеги. Так, Иранская сторона заинтересована в сотрудничестве в области машино– и авиастроения, нефтехимии, генной инженерии, фармацевтики, международного сотрудничества, гуманитарных наук и др.