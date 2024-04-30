В Уфе задержали 10 водителей в состоянии опьянения

В Уфе по результатам профилактических рейдов было пресечено 408 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Так, за последние сутки зафиксировали 16 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали два человека.
Инспекторам удалось задержать 10 водителей в состоянии опьянения и одного из водительского удостоверения. Также 15 водителей не уступили дорогу пешеходам, 69 водителей не пристегнулись ремнями безопасности. Также зафиксировано 20 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Кроме того, за нарушение требований ПДД привлечены к ответственности 26 пешеходов.