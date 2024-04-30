В Уфе врач отдал мошенникам 11 млн рублей

Медику написали в мессенджере якобы с аккаунта заместителя главного врача и попросили ответить на звонок. Врачу позвонил «куратора из банка». Мошенник втёрся в доверие уфимца, специально выяснив информацию о нём. Оказалось, злоумышленник взломал аккаунт главного врача и прочитал их переписки.

В течение 10 дней врач и мошенник были на связи. Преступникам удалось выманить у врача 11 млн рублей. Медик отправлял свои деньги, скачивал различные приложения и брал займы. 6 млн врач отдал из своих накоплений, 3 млн – взял в кредит в пять различных финансовых организациях, еще 2,5 млн – одолжил у знакомых.