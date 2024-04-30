Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Чишминский район

Открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций состоится 6 июля. Это самый первый объект создаваемого в Чишминском районе историко-культурного комплекса, который должен стать центром притяжения для туристов со всего мира. С ходом реализации проекта ознакомился Радий Хабиров. Также в ходе рабочей поездки по Чишминскому району глава республики посетил ряд других объектов.

Самый первый объект капитального строительства и, можно сказать, визитная карточка создаваемого историко-культурного комплекса. Отсюда будет начинаться путь туриста в прошлое, а именно в мир кочевых цивилизаций. Здание визит-центра общей площадью 600 квадратных метров построено, остаются отделочные работы. С ходом реализации ключевого для региона проекта знакомят главу республики.

Продолжается и обустройство прилегающей территории. Уже оборудовали пешеходную тропу, которая соединит визит-центр с главной исторической достопримечательностью этой местности – мавзолеем Тура-хана. Объект, датируемый Золотоордынским периодом, по сути, и стал основополагающим фактором при выборе места строительства музейного комплекса. Это будет большой просветительский, общественный, научный туристический центр, сказал сегодня глава республики. Позже здесь должны появиться СПА-отель «Кочевник», этнодеревня, центр башкирской лошади и другие объекты.

Безусловно, мы делаем это в том числе для того, чтобы открыть это место для туристов. Я уже много раз говорил, к туризму мы относимся в том числе как к важной экономической составляющей, чтобы люди зарабатывали, чтобы экономика продвигалась. Мы 6 июля откроем уже визит-центр. Визит-центр, видите, он сам как большой музей – 600 квадратных метров. Там будет определенная экспозиция, там будет размещен Коран Османа. И там же будет еще православная религия, которую мы объявим на Китап-байраме, пока в секрете держим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе рабочей поездки по Чишминскому району глава республики ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Уют». Название говорит само за себя. Предприятие занимается вопросами благоустройства, озеленением населённых пунктов в осенне-летний сезон, осуществляет сбор и вывоз мусора.

В прошлом году здесь приобрели дробильный комплекс. Щебень у предприятия теперь свой. Это позволяет привести в порядок большее количество дорог. Дробильный комплекс для производства щебня запустили летом 2023-го. Меньше чем за год здесь уже переработали около 14 тысяч кубометров сырья, берут которое из местного карьера.

В рамках реализации поручения главы республики по вопросу обеспечения семей участников СВО дровами на территории предприятия «Уют» организована и заготовка дров механизированным способом. Ознакомился Радий Хабиров сегодня также с деятельностью других предприятий жизнеобеспечения населения. Это чишминские водоканал, энерго- и жилсервис. В рамках встречи руководитель региона вручил работникам этих организаций госнаграды.

Вот сегодня очень приятная для меня миссия поблагодарить вас. Я всегда, это с детства что ли, с глубоким уважением отношусь к тем, кто своими руками делаем то, что людям дает возможность жить хорошо. Это ваш труд, это очень непростой труд. И в стужу, и в холод, и в жару, и в грязи... Тем не менее. Огромное спасибо хотел сказать. Спасибо за ваш труд, спасибо за спокойное решение непростых задач. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика всегда будет помогать и выделять средства из бюджета, чтобы наши села и города развивались, отметил глава региона в своём выступлении. Как раз следующей точкой в маршруте рабочей поездки Радия Хабирова стал один из дворов в посёлке Чишмы. Его благоустроили в рамках республиканской программы «Башкирские дворики».

За красоту, созданную во дворе домов номер 1 и 2 в Спортивном переулке, жители выразили благодарность главе республики. Общаясь с руководителем региона, они высказались и по поводу выдвижения кандидатуры Радия Хабирова на предстоящих выборах Главы Башкортостана.

Посетил глава республики в ходе рабочей поездки и филиал Башкирского агропромышленного колледжа в Чишмах. Наиболее острый вопрос для образовательного учреждения – учебно-производственные и бытовые здания. Они были построены в 1957 году, и с тех пор ни разу здесь не проводили капремонта.

Как я говорю, это худшее, что я видел. У нас еще есть над чем работать, но хорошо, что приехал сюда. Значит, одну из программ включаем сюда и наведем порядок. На самом деле у нас 92 государственных средних специальных учебных заведения, то есть колледжей. На мой взгляд, это самое худшее. Хорошо, что приехал, наведем порядок, за год, думаю, не успеем, где-то года два займет. Но это будет такое, что перерезание с ленточкой, чтобы людей привозить, показывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан