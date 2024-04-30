Бойцы полка «Башкортостан» примут участие в Параде Победы в Уфе

Прибывшие в отпуск бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» примут участие в Параде Победы в столице республики. На площади перед «Уфа-Ареной» близкие встречают своих солдат. Кто-то приехал в краткосрочный отпуск во второй раз, а кто-то впервые.

Бойцы пробудут дома 10 дней, после вновь вернутся в зону СВО. Солдаты приехали домой организованно, уезжать будут также. Для их комфортного передвижения по поручению Радия Хабирова были выделены специальные автобусы.