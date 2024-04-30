Из Башкирии в зону СВО прибыл 123-й гумконвой

В одной из фур тонна картофеля, которую отправил фермер из Ермекеевского района. В другой – личный УАЗ погибшего бойца. Этот внедорожник передала его сослуживцам мама. Машину отремонтировали уфимские предприниматели.

Через несколько дней груз прибыл в зону проведения специальной военной операции. Все по заказам бойцов. К примеру, укрепленный со всех сторон бронированными листами «Урал». Он поступит в распоряжение батальона им. Шаймуратова. Такая машина незаменима при перевозке грузов, боеприпасов или солдат. К тому же такая техника себя уже зарекомендовала. Кроме того, бойцы полка «Башкортостан» получили специальные средства связи.