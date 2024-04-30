Сборная Башкирии стала победителем первенства России по панкратиону

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. За победу боролись спортсмены от 12 до 19 лет из 60 регионов страны. Честь нашей республики защищали 70 спортсменов. Они уже вернулись домой и готовятся к новым победам.
По возвращении домой обязательная работа над ошибками. Главный тренер сборной республики по панкратиону Радмир Хайруллин прорабатывает со спортсменами каждый недочет. Сплоченность команды, наставления от тренера – это уже и есть ключ к победе.
Для Олеси Красильниковой это уже вторая победа на первенстве России. В Санкт-Петербурге спортсменка провела четыре боя. Первые два она завершила досрочно. Самая непростая встреча выдалась в финале. Около двух минут уфимка пыталась выбраться из болевого на руку. Как итог – 2:0 и золото в копилку нашей сборной.
Еще одной представительницей нашей республики на соревнованиях была Олеся Юлкина. Спортсменка три года подряд одерживает победу на российских стартах. В Санкт-Петербурге Олеся провела один бой. И не дав сопернице шансов на баллы, одержала победу – 13:0.
На российский старт борцы отбирались на окружных соревнованиях. Второй год подряд сборная нашей республики завершает первенство России на общекомандном первом месте. Тем самым они обошли сборные Дагестана, Москвы, Ингушетии и Санкт-Петербурга.
Но не всем удалось дотянуться до победы. Ильдар Хусаинов провел три боя. Первый удалось завершить досрочно, отправив соперника в нокаут. Второй бой Ильдар завершил по баллам – 14:9. А в финале соперник из Санкт-Петербурга оказался сильнее.
«Башкортостан, алга!». С этим командным девизом сборная нашей республики выезжает на все соревнования. И привозит оттуда немало наград. На первенстве России наша команда завоевала 11 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград.