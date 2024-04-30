Сборная Башкирии стала победителем первенства России по панкратиону

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. За победу боролись спортсмены от 12 до 19 лет из 60 регионов страны. Честь нашей республики защищали 70 спортсменов. Они уже вернулись домой и готовятся к новым победам.

По возвращении домой обязательная работа над ошибками. Главный тренер сборной республики по панкратиону Радмир Хайруллин прорабатывает со спортсменами каждый недочет. Сплоченность команды, наставления от тренера – это уже и есть ключ к победе.

Для Олеси Красильниковой это уже вторая победа на первенстве России. В Санкт-Петербурге спортсменка провела четыре боя. Первые два она завершила досрочно. Самая непростая встреча выдалась в финале. Около двух минут уфимка пыталась выбраться из болевого на руку. Как итог – 2:0 и золото в копилку нашей сборной.

Перед боями всегда есть страх, потому что никогда не знаешь соперников, какие соперники. Но все равно морально ты должен сам настроиться перед боем. А когда уже вышел на ковер, и все, там уже ты заряжен. Олеся Красильникова, победительница первенства России по панкратиону

Еще одной представительницей нашей республики на соревнованиях была Олеся Юлкина. Спортсменка три года подряд одерживает победу на российских стартах. В Санкт-Петербурге Олеся провела один бой. И не дав сопернице шансов на баллы, одержала победу – 13:0.

Это замотивировал меня мой тренер. У меня появилось желание, и я старалась очень сильно. И это еще зависит от тренировок, сколько я пахала. Олеся Юлкина, победительница первенства России по панкратиону

На российский старт борцы отбирались на окружных соревнованиях. Второй год подряд сборная нашей республики завершает первенство России на общекомандном первом месте. Тем самым они обошли сборные Дагестана, Москвы, Ингушетии и Санкт-Петербурга.

Чтобы достичь таких результатов, у нас было за год четыре подготовительных сбора, очень много подготовительных соревнований, также спаррингов. Тренерский состав у нас очень усердно работал, поэтому такой отличный результат. Радмир Хайруллин, президент Федерации панкратиона Республики Башкортостан, главный тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону

Но не всем удалось дотянуться до победы. Ильдар Хусаинов провел три боя. Первый удалось завершить досрочно, отправив соперника в нокаут. Второй бой Ильдар завершил по баллам – 14:9. А в финале соперник из Санкт-Петербурга оказался сильнее.

В финале надо было подтянуть мне борьбу, и тогда, скорее всего, уже всё получится. В борьбе очень тяжело было, соперник хороший был в борьбе. Ильдар Хусаинов, серебряный призёр первенства России по панкратиону