В Башкирии пожар в доме многодетной семьи унёс жизнь ребёнка

В ночь с 30 апреля на 1 мая около пяти часов утра в селе Михайловка огнём охватило бревенчатый дом, гараж, баню, сарай и автомобиль «Лада Ларгус». Все строения и объекты располагались в опасной близости к друг другу.

В доме проживала многодетная семья: отец, мать и пять детей в возрасте от двух до 13 лет. Госпитализация потребовалась 39-летнему мужчине – у него диагностировали сильные ожоги – и 13-летнему мальчику – он получил раны при эвакуации. В ходе разбора завалов в сгоревшей кухне было найдено тело четырёхлетнего мальчика.