Башкирия вошла в число регионов с большим количеством пострадавших от клещей

Башкирия стала регионом с наибольшим числом жалоб граждан на укусы клещей. Еженедельный мониторинг ведёт Роспотребнадзор.
Так, в медицинские учреждения обратились уже более 24,6 тысяч жителей Башкирии. Также в список регионов с большим количеством пострадавших от клещей вошли Челябинская, Свердловская, Ростовская, Тюменская, Костромская и Московская области.
Всего в России от энцефалита привили более 2 млн человек. Планируется, что в текущем сезоне сделают прививку более 3,8 млн граждан. Что касается обработки, то в стране суммарная площадь составила 17,4 тысяч га.