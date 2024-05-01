Житель Башкирии до смерти избил старшего брата из-за нежелания сотрудничать

23 апреля родственники проводили вечер за распитием алкоголя. Во время посиделки вспыхнула ссора: старший брат не хотел работать с младшим. Тогда парень три раза ударил брата в грудь и живот и ушёл из дома. На следующий день парень вернулся и обнаружил лишь бездыханное тело.