Житель Башкирии до смерти избил старшего брата из-за нежелания сотрудничать

В Краснокамском районе местного 26-летнего жителя обвинили жестоком убийстве своего 52-летнего брата. Подробности сообщает Следственный комитет региона.
23 апреля родственники проводили вечер за распитием алкоголя. Во время посиделки вспыхнула ссора: старший брат не хотел работать с младшим. Тогда парень три раза ударил брата в грудь и живот и ушёл из дома. На следующий день парень вернулся и обнаружил лишь бездыханное тело.
Парень сознался во всем. В настоящий момент с ним проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс экспертиз, очевидцы дают показания. Злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.