Мощный ветер в Башкирии: пострадали крыши зданий

В двух муниципалитетах республики сильный ветер сорвал кровлю со зданий образовательных учреждений. В Гафурийском районе части крыши лишилась школа в деревне Узбяково. Площадь повреждений составила 450 кв. м. А в городе Белорецке порыв ветра снёс кровлю над спортзалом Башкирской гимназии им. Хамматова на площади 80 кв. м.