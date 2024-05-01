Мощный ветер в Башкирии: пострадали крыши зданий

В двух муниципалитетах республики сильный ветер сорвал кровлю со зданий образовательных учреждений. В Гафурийском районе части крыши лишилась школа в деревне Узбяково. Площадь повреждений составила 450 кв. м. А в городе Белорецке порыв ветра снёс кровлю над спортзалом Башкирской гимназии им. Хамматова на площади 80 кв. м.
Как сообщили в МЧС, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Ранее в ведомстве предупреждали о неблагоприятных погодных явлениях. В юго-восточных районах республики сегодня прогнозировались порывы ветра до 17 метров в секунду.