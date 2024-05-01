На выставке «Россия» прошла неделя творчества «Многообразный Башкортостан»

На стенде республики Международной выставки «Россия» в Москве завершилась неделя народного творчества «Многообразный Башкортостан». На протяжении нескольких дней там проходили многочисленные мастер-классы. Ремесленники учили создавать изделия и украшения из кожи, ткачеству, открыли секреты чеканки «кумбаз» и изготовления оберегов.

Космолет Башкортостана превратился в музей, где зрители могли увидеть национальную башкирскую одежду и инструменты — курай, думбыру, дунгур, кылкубыз — и услышать, как они звучат. Также работала фотозона, где каждый мог сфотографироваться с вышитой картой Башкортостана.