В Башкирии уроженцы Бижбулякского района активно участвуют в проекте «Атайсал»

Одними из активных участников проекта «Атайсал» стали жители Бижбулякского района. Уроженцы муниципалитета, которые занимают руководящие посты в крупных российских и башкирских компаниях, выступили с инициативой, чтобы сделать жизнь односельчан на своей малой родине ещё более комфортной: помогли с ремонтом социальных объектов, увековечили память героев Великой Отечественной войны в постаментах и бюстах, открыли новые парки и скверы, детские площадки. Не забыли и о духовной составляющей.

Азан, приглашающий верующих на коллективную молитву, теперь раздаётся в самом центре деревни Иттихат. Новую мечеть возвели здесь в прошлом году за рекордные пять месяцев. Сруб поднимали, как говорится, всем миром. Меценаты, почетные жители Бижбулякского района Фаниль Хуснутдинов и Рамиль Киямов, участники проекта «Атайсал», оказали финансовую помощь в возведении религиозного учреждения на своей малой родине. Но на этом поддержка не закончилась.

Собираемся водопровод поменять в нашей деревне. Для этого тоже с помощью наших меценатов купили и привезли трубы. Расим Нуриев, имам-хатыб мечети «Минсылу» д. Иттихат

Название деревни Иттихат с арабского переводится как «единство». И именно такими являются его жители. Когда меценаты предложили построить рядом с мечетью новый сквер, где также были бы увековечены имена участников Великой Отечественной войны, сельчане вновь объединились.

Мы зажглись этой идеей, сразу же объявили субботник. На него все вышли. На этой территории полностью рос сорняк. И мы за месяц всё вместе тут всё очистили. Фарит и Фанура Фарраховы, жители д. Иттихат

Особое место в сердцах жителей района занимают ветераны Великой Отечественной войны. В селе Аитово обновили стелу с именами защитников Родины и в рамках проекта «Атайсал» установили бюст Героя Советского Союза Хамита Гадельшина. А в соседнем Елбулактамаке тоже построили новую мечеть. Сто лет назад на этом месте уже было религиозное учреждение, но его переделали в деревенский дом культуры ещё в советское время. С тех пор на пятничную молитву сельчанам приходилось ездить в Аитово.

Помогали всем миром. Кто техникой, кто материально, кто советом. И спонсор у нас был основной. Эльвир Галеев, имам-хатыб мечети «Кияметдин» с. Елбулактамак