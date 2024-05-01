В Башкирии уроженцы Бижбулякского района активно участвуют в проекте «Атайсал»

Одними из активных участников проекта «Атайсал» стали жители Бижбулякского района. Уроженцы муниципалитета, которые занимают руководящие посты в крупных российских и башкирских компаниях, выступили с инициативой, чтобы сделать жизнь односельчан на своей малой родине ещё более комфортной: помогли с ремонтом социальных объектов, увековечили память героев Великой Отечественной войны в постаментах и бюстах, открыли новые парки и скверы, детские площадки. Не забыли и о духовной составляющей.

Азан, приглашающий верующих на коллективную молитву, теперь раздаётся в самом центре деревни Иттихат. Новую мечеть возвели здесь в прошлом году за рекордные пять месяцев. Сруб поднимали, как говорится, всем миром. Меценаты, почетные жители Бижбулякского района Фаниль Хуснутдинов и Рамиль Киямов, участники проекта «Атайсал», оказали финансовую помощь в возведении религиозного учреждения на своей малой родине. Но на этом поддержка не закончилась.

Собираемся водопровод поменять в нашей деревне. Для этого тоже с помощью наших меценатов купили и привезли трубы.

Расим Нуриев, имам-хатыб мечети «Минсылу» д. Иттихат

Название деревни Иттихат с арабского переводится как «единство». И именно такими являются его жители. Когда меценаты предложили построить рядом с мечетью новый сквер, где также были бы увековечены имена участников Великой Отечественной войны, сельчане вновь объединились.

Фото №1 - В Башкирии уроженцы Бижбулякского района активно участвуют в проекте «Атайсал»

Мы зажглись этой идеей, сразу же объявили субботник. На него все вышли. На этой территории полностью рос сорняк. И мы за месяц всё вместе тут всё очистили.

Фарит и Фанура Фарраховы, жители д. Иттихат

Особое место в сердцах жителей района занимают ветераны Великой Отечественной войны. В селе Аитово обновили стелу с именами защитников Родины и в рамках проекта «Атайсал» установили бюст Героя Советского Союза Хамита Гадельшина. А в соседнем Елбулактамаке тоже построили новую мечеть. Сто лет назад на этом месте уже было религиозное учреждение, но его переделали в деревенский дом культуры ещё в советское время. С тех пор на пятничную молитву сельчанам приходилось ездить в Аитово.

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Помогали всем миром. Кто техникой, кто материально, кто советом. И спонсор у нас был основной.

Эльвир Галеев, имам-хатыб мечети «Кияметдин» с. Елбулактамак

Новая мечеть стала главной достопримечательностью села Елбулактамак. К слову, неравнодушные жители и раньше оказывали помощь своей малой родине, и проекту «Атайсал» удалось объединить единомышленников, о добрых делах которых теперь знает вся республика.

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