В Уфе завершился республиканский турнир по бильярду среди людей с ОВЗ

В Уфе завершился республиканский турнир по бильярду среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования собрали порядка 40 человек, в Уфу приехали представители Белорецка, Туймазов, Кандров и Учалинского района. Это турнир республиканского уровня, но он не является отборочным на более статусные соревнования.

Во-первых, это само по себе важно, как общение, инвалиды — народ ограниченный, когда мы собираемся вместе, есть возможность новости обсудить.

Владимир Горбунов, председатель Уфимской городской организации инвалидов «Мир»

Айдар Саитгареев приехал на соревнования из Туймазов, где тренируется дважды в день. В инвалидное кресло он попал в 16 лет, но почти сразу начал заниматься спортом, стал абсолютным чемпионом республики по тяжелой атлетике среди колясочников. Сейчас перешёл на русский бильярд.

И со здоровыми играем, это нас подбадривает, что мы не только с колясочниками, и нас с ними не сравнивают.

Айдар Саитгареев, участник соревнований
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