В Уфе завершился республиканский турнир по бильярду среди людей с ОВЗ

В Уфе завершился республиканский турнир по бильярду среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования собрали порядка 40 человек, в Уфу приехали представители Белорецка, Туймазов, Кандров и Учалинского района. Это турнир республиканского уровня, но он не является отборочным на более статусные соревнования.

Во-первых, это само по себе важно, как общение, инвалиды — народ ограниченный, когда мы собираемся вместе, есть возможность новости обсудить.

Айдар Саитгареев приехал на соревнования из Туймазов, где тренируется дважды в день. В инвалидное кресло он попал в 16 лет, но почти сразу начал заниматься спортом, стал абсолютным чемпионом республики по тяжелой атлетике среди колясочников. Сейчас перешёл на русский бильярд.