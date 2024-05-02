В Уфе в праздничный день поймали пьяных водителей

В Уфе все выходные инспекторы ГИБДД вели работу в усиленном режиме. 1 мая им удалось задержать 12 нетрезвых водителей.

Фото №1 - В Уфе в праздничный день поймали пьяных водителей

За сутки зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 2 человека, а один погиб.

Также пресечено 363 нарушения Правил дорожного движения. Из них:

— 21 невыполнение требования уступить дорогу пешеходам;

— 58 нарушений применения правил ремней безопасности;

— 21 нарушение правил перевозки детей-пассажиров;

— 22 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

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