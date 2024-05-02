В Уфе в праздничный день поймали пьяных водителей

В Уфе все выходные инспекторы ГИБДД вели работу в усиленном режиме. 1 мая им удалось задержать 12 нетрезвых водителей.
За сутки зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 2 человека, а один погиб.
Также пресечено 363 нарушения Правил дорожного движения. Из них:
— 21 невыполнение требования уступить дорогу пешеходам;
— 58 нарушений применения правил ремней безопасности;
— 21 нарушение правил перевозки детей-пассажиров;
— 22 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.