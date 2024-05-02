Никита Папаникола стал чемпионом России по волейболу среди женских команд в Высшей Лиге «А».

Волейболист стал чемпионом в составе волейбольной команды «Корабелка». Команду возглавляет Олимпийская чемпионка по волейболу, главный тренер женской юниорской сборной России Светлана Сафронова. Она также является главным тренером в Академии волейбола в Уфе.