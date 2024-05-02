Шпажист из Башкирии завоевал бронзу всероссийского турнира по фехтованию

Шпажист из Башкортостана завоевал бронзовую награду на всероссийском турнире на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян в Москве. Всего за медали боролись около 200 спортсменов со всей страны.

От республики выступали семь фехтовальщиков. Среди них лучший результат показал Алексей Понитков. Он провел 12 боёв: шесть на предварительном этапе и шесть в турах прямого выбывания.

Самая трудная встреча у меня была за выход в финал. Также мне не хватало терпения и, скорее, невнимательность. То есть я не заметил, как заканчивается время, и не предпринял ничего, чтобы добиться результата.

Алексей Понитков, бронзовый призёр всероссийского турнира по фехтованию

По итогам встреч Алексей замкнул тройку лучших, уступив фехтовальщику из Московской области. Завершился бой со счетом 10:12. Сейчас спортсмен из Башкортостана проводит работу над ошибками и готовится к ближайшим стартам. Уже через три недели Алексей примет участие в Первенстве России в Туле.

По сравнению с нашими другими спортсменами, естественно, успешнее. Но не хватило терпения. Можно смело говорить, что Алексей – один из лидеров данного возраста. И вполне мог занять первое место, будем работать дальше.

Кирилл Иванов, тренер по фехтованию
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