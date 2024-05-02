Шпажист из Башкирии завоевал бронзу всероссийского турнира по фехтованию

Шпажист из Башкортостана завоевал бронзовую награду на всероссийском турнире на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян в Москве. Всего за медали боролись около 200 спортсменов со всей страны.
От республики выступали семь фехтовальщиков. Среди них лучший результат показал Алексей Понитков. Он провел 12 боёв: шесть на предварительном этапе и шесть в турах прямого выбывания.
По итогам встреч Алексей замкнул тройку лучших, уступив фехтовальщику из Московской области. Завершился бой со счетом 10:12. Сейчас спортсмен из Башкортостана проводит работу над ошибками и готовится к ближайшим стартам. Уже через три недели Алексей примет участие в Первенстве России в Туле.