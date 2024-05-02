Шпажист из Башкирии завоевал бронзу всероссийского турнира по фехтованию

Самая трудная встреча у меня была за выход в финал. Также мне не хватало терпения и, скорее, невнимательность. То есть я не заметил, как заканчивается время, и не предпринял ничего, чтобы добиться результата.

Алексей Понитков, бронзовый призёр всероссийского турнира по фехтованию