В Уфе определили победителей и призёров первенства Башкирии по бадминтону

Турнир собрал представителей города Уфы, Межгорья и Октябрьского. Соревнования прошли в пяти разрядах. В этом году за победу боролись более 60 спортсменов. Среди них и бронзовый призер первенства Европы Галина Мезенцева.
Спортсменка выступала в парном разряде вместе с уфимкой Алиной Бакировой. Они уверенно шли к победе, но в финале уступили. Недавно Галина вернулась с первенства России, где завоевала серебряную награду. Бадминтонистка уступила представительнице Московской области.
Первенство республики по бадминтону – традиционное и проводится каждый год. Для башкирских спортсменов это отборочные старты. Лучшие бадминтонисты отправятся на кубок России в Саратов в середине мая.