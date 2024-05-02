В Уфе определили победителей и призёров первенства Башкирии по бадминтону

Турнир собрал представителей города Уфы, Межгорья и Октябрьского. Соревнования прошли в пяти разрядах. В этом году за победу боролись более 60 спортсменов. Среди них и бронзовый призер первенства Европы Галина Мезенцева.

Спортсменка выступала в парном разряде вместе с уфимкой Алиной Бакировой. Они уверенно шли к победе, но в финале уступили. Недавно Галина вернулась с первенства России, где завоевала серебряную награду. Бадминтонистка уступила представительнице Московской области.

Вообще на первенство России я ехала за золотом, как обычно, но в целом турнир прошел хорошо. Небезуспешно, но все равно хотелось больше золото, и мне кажется, я больше как раз таки с мандражем не справилась, из-за этого и проиграла финал.

Галина Мезенцева, серебряный призер первенства Республики Башкортостан по бадминтону

Первенство республики по бадминтону – традиционное и проводится каждый год. Для башкирских спортсменов  это отборочные старты. Лучшие бадминтонисты отправятся на кубок России в Саратов в середине мая.

Настрой боевой. Играю в одиночке, паре, миксте. Пока все складывается хорошо в трех финалах.

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