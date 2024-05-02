В Уфе определили победителей и призёров первенства Башкирии по бадминтону

Вообще на первенство России я ехала за золотом, как обычно, но в целом турнир прошел хорошо. Небезуспешно, но все равно хотелось больше золото, и мне кажется, я больше как раз таки с мандражем не справилась, из-за этого и проиграла финал.

Галина Мезенцева, серебряный призер первенства Республики Башкортостан по бадминтону