Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате контрактникам 205 тысяч рублей

Контрактники, которые примут решение об участии в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 205 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Эту выплату смогут получить граждане, которые заключат контракт с Министерством обороны России с 1 мая по 1 сентября 2024 года. Воспользоваться этим правом смогут мобилизованные, пребывающие в запасе, а также солдаты, которые вместо срочной службы выберут службу по контракту. Также в список попадают иностранные граждане, которые подпишут контракт.
Указ не распространяется на тех, кто заключил контракт для прохождения воинской службы в батальоне имени Минигали Шаймуратова и других подразделениях, сформированных в Башкирии.
О мере поддержки Радий Хабиров сообщил 26 апреля в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе. Руководитель республики отметил, что таким образом при заключении контракта бойцы получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей выделяет Башкирия и 195 тысяч рублей — министерства обороны России.
Напомним, жители Башкирии, желающие подписать контракт с министерством обороны России, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).