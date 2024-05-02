Стало известно, как житель Башкирии убил супругу и обнимал её тело

В Салавате ведётся расследование жестокого убийства 39-летней женщины. Несчастную убил 36-летний сожитель.
26 апреля ночью жильцы домов по улице Калинина услышали громкие крики женщины. Прямо во дворе её избивал и таскал за волосы мужчина. На место происшествия прибыли полицейские, которые по следам крови нашли квартиру сожителей. В закрытом помещении было найдено бездыханное тело горожанки, которое обнимал мужчина.
Выяснилось, что во время конфликта мужчина схватил женщину за шею и сдавил. У несчастной сломалась гортань, что и привело к смерти.