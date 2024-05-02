Стало известно, как житель Башкирии убил супругу и обнимал её тело

Согласно данным органов предварительного расследования, мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача-нарколога. В судебном заседании обвиняемый и адвокат разрешение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставили на усмотрение суда. Мужчину заключили под стражу сроком до 26 июня.

пресс-служба СК РФ по РБ