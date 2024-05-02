Стало известно, как житель Башкирии убил супругу и обнимал её тело

В Салавате ведётся расследование жестокого убийства 39-летней женщины. Несчастную убил 36-летний сожитель.

Фото №1 - Стало известно, как житель Башкирии убил супругу и обнимал её тело

26 апреля ночью жильцы домов по улице Калинина услышали громкие крики женщины. Прямо во дворе её избивал и таскал за волосы мужчина. На место происшествия прибыли полицейские, которые по следам крови нашли квартиру сожителей. В закрытом помещении было найдено бездыханное тело горожанки, которое обнимал мужчина.

Выяснилось, что во время конфликта мужчина схватил женщину за шею и сдавил. У несчастной сломалась гортань, что и привело к смерти.

Согласно данным органов предварительного расследования, мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача-нарколога. В судебном заседании обвиняемый и адвокат разрешение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставили на усмотрение суда. Мужчину заключили под стражу сроком до 26 июня.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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