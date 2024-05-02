Врачи Уфы спасли женщину с внематочной беременностью двойней

Врачи больницы №18 в Уфе помогли пациентке с внематочной беременностью. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Уфы спасли женщину с внематочной беременностью двойней

Женщина поступила в стационар с сильным кровотечением и болями внизу живота. Только тогда она узнала, что внематочно беременна двойней. Срок беременности составлял 8-9 недель.

Внематочная беременность любой локализации крайне опасна. Особенно на большом сроке и тем более двойней. В любую минуту может наступить прерывание беременности из-за разрыва маточной трубы, что в свою очередь спровоцирует массивное внутрибрюшное кровотечение, угрожающее жизни.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Пациентку экстренно направили в операционную, где провели лапаротомию. Врачи удалили истонченную маточную трубу с эмбрионами и провели пластику второй маточной трубы, чтобы женщина смогла стать мамой в дальнейшем.

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