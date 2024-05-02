Врачи Уфы спасли женщину с внематочной беременностью двойней

Врачи больницы №18 в Уфе помогли пациентке с внематочной беременностью. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Женщина поступила в стационар с сильным кровотечением и болями внизу живота. Только тогда она узнала, что внематочно беременна двойней. Срок беременности составлял 8-9 недель.
Пациентку экстренно направили в операционную, где провели лапаротомию. Врачи удалили истонченную маточную трубу с эмбрионами и провели пластику второй маточной трубы, чтобы женщина смогла стать мамой в дальнейшем.