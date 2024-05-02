Врачи Уфы спасли женщину с внематочной беременностью двойней

Внематочная беременность любой локализации крайне опасна. Особенно на большом сроке и тем более двойней. В любую минуту может наступить прерывание беременности из-за разрыва маточной трубы, что в свою очередь спровоцирует массивное внутрибрюшное кровотечение, угрожающее жизни.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ