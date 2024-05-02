Жительница Башкирии из-за страха перед мужчиной упала из окна

В Сибае расследуют криминальный случай, в котором пострадала местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ноябре прошлого года 37-летний мужчина устроил скандал своей знакомой на почве ревности. Он избил её, схватил нож и начал угрожать расправой. Женщина испугалась за свою жизнь, убежала из квартиры и обратилась в полицию.

Вскоре мужчина принёс извинения за содеянное и пригласил женщину в гости. Он выпил и снова утроил скандал. Мужчина избил несчастную, начал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина выпрыгнула в окно и повредила ноги.