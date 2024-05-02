Жительница Башкирии из-за страха перед мужчиной упала из окна

В Сибае расследуют криминальный случай, в котором пострадала местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ноябре прошлого года 37-летний мужчина устроил скандал своей знакомой на почве ревности. Он избил её, схватил нож и начал угрожать расправой. Женщина испугалась за свою жизнь, убежала из квартиры и обратилась в полицию.
Вскоре мужчина принёс извинения за содеянное и пригласил женщину в гости. Он выпил и снова утроил скандал. Мужчина избил несчастную, начал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина выпрыгнула в окно и повредила ноги.
Мужчина вину свою признал. Он пояснил, что убивать ее не собирался, хотел только напугать, так как был зол на женщину. Сейчас расследование завершено, обвинительный акт утверждён прокурором. Мужчину ждет суд.