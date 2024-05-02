Житель Башкирии убил двух пожилых сестёр

В Сибае ранее судимого 42-летнего местного жителя обвиняют в убийстве пожилых женщин 63 и 66 лет. Подробности рассказали в Следственном комитете.

18 сентября жительница Сибая обратилась в полицию и сообщила, что нашла маму и её сестру в квартире мёртвыми со следами насилия. Следователи собрали все улики, которые остались на месте преступления, установили обстоятельства злополучного дня и выяснили, что в квартире последним был местный житель, который занимался ремонтом бытовой техники.

Выяснилось, что мужчина был ранее знаком с хозяйкой квартиры и пришёл в гости. Также в квартире находилась сестра женщины. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина задушил одну женщину и ударил ножом другую. Тела он укрыл вещами, закрыл дверь изнутри и покинул квартиру через окно балкона первого этажа.