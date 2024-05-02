Фронтовик из Бижбулякского района Башкирии отметил 97-летие

Последний герой. В Бижбулякском районе отметили 97-летие единственного оставшегося в живых фронтовика, участника Великой Отечественной и Русско-японской войн. Александр Миронов записался в армию в ноябре 1944-го, когда ему было всего 17 лет. И вернулся домой с победой лишь в октябре 1951 года.

День рождения единственного живого фронтовика уже стало событием районного масштаба. Поздравляют не только представители администрации, но и волонтёры, общественные организации. Александр Миронов родился в 1927 году в деревне Малый Седяк. Когда началась Великая Отечественная, ему исполнилось всего 14 лет. Рвался на фронт, но в армию его взяли лишь в конце 44-го, когда подростку Саше исполнилось 17. После учебки в стреловом полку 2 мая 1945 года направили в Красноярский край, оттуда и на Дальний Восток.

Первое время он был стрелком и рассказывал, что у него было тяжёлое ружье. Приходилось по грязи ползать, погибали рядом товарищи. Но они не падали духом и знали, что победят. Владимир Миронов, сын Александра Миронова

В составе отдельного батальона связи Александр Миронов служил линейным надсмотрщиком, ремонтировал кабельные и соединительные линии. В его задачу также входили обслуживание телефонной аппаратуры, прокладка связи через водные преграды. Выполнять приказ приходилось в сложных условиях, под постоянными обстрелами противника.

Он самым маленьким там был, стоял последним в шеренге. А через семь лет был впереди, вырос. Сначала даже штык ружья был выше на метр. Там же голод был, и он рыбу пошёл ловить. А там японец сидел. И был бой, кто выживет. Или ты, или тебя. Светлана Семёнова и Ольга Григорьева, дочери Александра Миронова

В результате стремительного наступления советских войск в Маньчжурии была разгромлена вся основная группировка Квантунской армии. Были освобождены Северо-Восточный Китай и север Корейского полуострова. Советские войска заняли Южный Сахалин и Курильские острова. Но даже после капитуляции Японии ефрейтор Миронов продолжил службу в армии вплоть до конца октября 1951-го. Вернувшись домой, поступил в сельскохозяйственное училище и встретил любовь всей своей жизни.

С одной стороны, от мужа это зависит, с другой стороны – от жены. Мы не ругались, жили спокойно. Работали, детей воспитывали. В этом было наше счастье. Мы уже давно так вместе живём дружно. Антонида Миронова, жена Александра Миронова