Фронтовик из Бижбулякского района Башкирии отметил 97-летие

Последний герой. В Бижбулякском районе отметили 97-летие единственного оставшегося в живых фронтовика, участника Великой Отечественной и Русско-японской войн. Александр Миронов записался в армию в ноябре 1944-го, когда ему было всего 17 лет. И вернулся домой с победой лишь в октябре 1951 года.
День рождения единственного живого фронтовика уже стало событием районного масштаба. Поздравляют не только представители администрации, но и волонтёры, общественные организации. Александр Миронов родился в 1927 году в деревне Малый Седяк. Когда началась Великая Отечественная, ему исполнилось всего 14 лет. Рвался на фронт, но в армию его взяли лишь в конце 44-го, когда подростку Саше исполнилось 17. После учебки в стреловом полку 2 мая 1945 года направили в Красноярский край, оттуда и на Дальний Восток.
В составе отдельного батальона связи Александр Миронов служил линейным надсмотрщиком, ремонтировал кабельные и соединительные линии. В его задачу также входили обслуживание телефонной аппаратуры, прокладка связи через водные преграды. Выполнять приказ приходилось в сложных условиях, под постоянными обстрелами противника.
В результате стремительного наступления советских войск в Маньчжурии была разгромлена вся основная группировка Квантунской армии. Были освобождены Северо-Восточный Китай и север Корейского полуострова. Советские войска заняли Южный Сахалин и Курильские острова. Но даже после капитуляции Японии ефрейтор Миронов продолжил службу в армии вплоть до конца октября 1951-го. Вернувшись домой, поступил в сельскохозяйственное училище и встретил любовь всей своей жизни.
Главным гостем Александр Миронов станет на параде в честь Дня Победы. Юнармейцы, воспитанники шаймуратовского класса и кадеты готовят для своего фронтовика торжественный парад. Во время репетиции оттачивают шаг до идеала. Многим из них сейчас столько же, сколько было молодому Саше, когда он встал на защиту своей Родины.