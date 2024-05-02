Фронтовик из Бижбулякского района Башкирии отметил 97-летие

Последний герой. В Бижбулякском районе отметили 97-летие единственного оставшегося в живых фронтовика, участника Великой Отечественной и Русско-японской войн. Александр Миронов записался в армию в ноябре 1944-го, когда ему было всего 17 лет. И вернулся домой с победой лишь в октябре 1951 года.

День рождения единственного живого фронтовика уже стало событием районного масштаба. Поздравляют не только представители администрации, но и волонтёры, общественные организации. Александр Миронов родился в 1927 году в деревне Малый Седяк. Когда началась Великая Отечественная, ему исполнилось всего 14 лет. Рвался на фронт, но в армию его взяли лишь в конце 44-го, когда подростку Саше исполнилось 17. После учебки в стреловом полку 2 мая 1945 года направили в Красноярский край, оттуда и на Дальний Восток.

Первое время он был стрелком и рассказывал, что у него было тяжёлое ружье. Приходилось по грязи ползать, погибали рядом товарищи. Но они не падали духом и знали, что победят.

Владимир Миронов, сын Александра Миронова

В составе отдельного батальона связи Александр Миронов служил линейным надсмотрщиком, ремонтировал кабельные и соединительные линии. В его задачу также входили обслуживание телефонной аппаратуры, прокладка связи через водные преграды. Выполнять приказ приходилось в сложных условиях, под постоянными обстрелами противника.

Фото №1 - Фронтовик из Бижбулякского района Башкирии отметил 97-летие

Он самым маленьким там был, стоял последним в шеренге. А через семь лет был впереди, вырос. Сначала даже штык ружья был выше на метр. Там же голод был, и он рыбу пошёл ловить. А там японец сидел. И был бой, кто выживет. Или ты, или тебя.

Светлана Семёнова и Ольга Григорьева, дочери Александра Миронова

В результате стремительного наступления советских войск в Маньчжурии была разгромлена вся основная группировка Квантунской армии. Были освобождены Северо-Восточный Китай и север Корейского полуострова. Советские войска заняли Южный Сахалин и Курильские острова. Но даже после капитуляции Японии ефрейтор Миронов продолжил службу в армии вплоть до конца октября 1951-го. Вернувшись домой, поступил в сельскохозяйственное училище и встретил любовь всей своей жизни.

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С одной стороны, от мужа это зависит, с другой стороны – от жены. Мы не ругались, жили спокойно. Работали, детей воспитывали. В этом было наше счастье. Мы уже давно так вместе живём дружно.

Антонида Миронова, жена Александра Миронова

Главным гостем Александр Миронов станет на параде в честь Дня Победы. Юнармейцы, воспитанники шаймуратовского класса и кадеты готовят для своего фронтовика торжественный парад. Во время репетиции оттачивают шаг до идеала. Многим из них сейчас столько же, сколько было молодому Саше, когда он встал на защиту своей Родины.

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