В Уфе завершился хоккейный турнир «Ворота в спорт»

В столице Башкортостана завершился ежегодный хоккейный турнир «Ворота в спорт». В нем приняли участие воспитанники хоккейной школы «Салават Юлаев» разных лет, а также ветераны клуба.

В течение двух дней на льду Дворца спорта за кубок сражались шесть команд. В итоге победителем стала команда хоккеистов 1987 года рождения, которые в финале были сильнее своих старших одноклубников. Матч закончился со счетом 6:4.