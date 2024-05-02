В Уфе открылась экспозиция, посвященная 450-летию башкирской столицы

Она состоит из документов, фотографий, статей и книг. Представление города начинается с карт и схем XVI–XVIII веков. Они отражают начало строительства крепости-города рядом с башкирским укреплением Тура-тау на берегу реки Агидель.

Большой интерес вызывают документы об укреплении крепости 1728 года, составлении плана города, строительстве губернаторского дома, фотографии в различные периоды истории и другие источники дореволюционного, советского и современного периодов. С помощью нейросети смогли увеличить фотоснимки до таких размеров, что можно увидеть и мелкие детали на них. На выставке есть и первое цветное фото Уфы.