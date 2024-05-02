В Башкирии 86-летний дедушка строит дом для правнука

Полон сил и энергии! В Чишминском районе 86-летний мужчина в одиночку строит двухэтажный дом для правнука. Усталость и дни сурка — не про него. На пенсии Фанис Сруров занимается не только строительством. А секрет его активности прост — ежедневные спортивные тренировки и строгое следование заповедям правомерного мусульманина.

Дом в 260 квадратных метров Фанис Сруров строит три с половиной года. Он станет большим памятным подарком для потомков. Завершить работу планирует в этом году. Осталось пристроить веранду и сделать отопление. Всему научился благодаря интернету, который тоже освоил очень быстро. Во всем ему помогает сын.

Фанис Сруров родом из Давлекановского района. На его детство выпала Великая Отечественная война. Отец погиб на фронте. Мама в одиночку воспитывала троих детей. В 43-м мама по предложению местных властей отправила его в детдом в Ашхабад, чтобы ребенок не голодал. В столице Туркменистана Фанис Фазылович в 6 лет научился читать Коран. Вернулся домой спустя 10 лет и здесь встретил свою любовь — Анису. Впереди их ждали 60 лет счастливой семейной жизни.

Супруги не стало 10 лет назад. Теперь главная роль Фаниса Фазыловича — заботливого папы, дедушки и прадедушки. Кроме того, односельчане нередко обращаются к нему при проведении религиозных ритуалов. Здесь и пригождается полученное образование в Среднеазиатской республике.