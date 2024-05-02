ХК «Салават Юлаев» определился с тренерским штабом на новый сезон

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с тренерским штабом на новый сезон. Главным тренером команды останется Виктор Козлов. В его штаб вошли еще четыре специалиста. За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать Николай Цулыгин.

Пополнит тренерский штаб Владимир Потапов. Ранее он возглавлял молодежную команду «Толпар». За работу с вратарями будет отвечать Дмитрий Мезенцев. Молодой и перспективный специалист ранее работал в системе «Югры». Также в тренерский штаб войдет Евгений Бирюков, завершивший игровую карьеру после сезона-2023/24. Продлил контракт с клубом тренер по ОФП Адриан Вальво.