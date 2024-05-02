В Башкирии планируют построить завод по выпуску фосфорной кислоты

В Башкортостане хотят построить предприятие по выпуску технической и чистой фосфорной кислоты. Инвестиционный проект сегодня презентовали Главе Башкортостана в рамках «Инвестчаса». Предприниматели планируют на территории примерно в 20 гектаров развернуть производство фосфорной кислоты, которую используют в основном для изготовления удобрений. На первоначальном этапе в проект планируется инвестировать один миллиард 900 млн рублей.
Еще один инвестпроект, который обсудили на «Инвестчасе», представила «Башнефть-Добыча». Он касается модернизации производственных фондов компании. Рассчитывают на господдержку и в обществе с ограниченной ответственностью «Развитие сети быстрого питания». Предприятие развивает в регионе рестораны «Ростикс».