В Башкирии планируют построить завод по выпуску фосфорной кислоты

Спасибо за то, что приняли решение о строительстве завода на территории республики. Это актуальный и масштабный проект. Мы готовы оказать содействие в его реализации, чтобы вам было интересно развивать это направление и дальше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан