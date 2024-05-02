В Башкирии 8-летней девочке из Бирска требуется срочная помощь

С надеждой на каждого. Семья из Бирска объявила срочный сбор средств на реабилитацию 8-летней дочери. У девочки детский церебральный паралич, и она нуждается в постоянном уходе. Помочь могут в казанском медицинском центре «Первый шаг», но каждый курс лечения стоит по 300 тысяч рублей. Пока удалось собрать лишь чуть больше 50 тысяч, остальная сумма для матери-одиночки с двумя несовершеннолетними детьми на руках неподъёмна. С просьбой о помощи она обратилась к неравнодушным жителям республики.

Быть слабой для матери — непозволительная роскошь. Всю себя она посвящает младшей дочери. В годовалом возрасте Карине поставили диагноз «детский церебральный паралич». С тех пор жизнь Ольги превратилась в ежедневную борьбу за будущее своей малышки.

Когда поставили диагноз, тогда мы смогли попасть на лечение. До этого не знали, как и чем лечить. Ходили только на массаж и делали уколы много. После года начали реабилитацию в Уфе и в Казани. И только в Казани у нас начались видимые сдвиги. Ольга Хаматнурова, мама Карины

Каждый курс реабилитации обходится Ольге в сотни тысяч рублей. Сначала финансово поддерживали благотворительные фонды, но теперь её письма остаются без ответа. По возможности помогают неравнодушные жители Бирска, родные, друзья и знакомые. Но этого недостаточно. Мама двух несовершеннолетних дочек не может выйти на работу, потому что Карине нужен постоянный уход. Чтобы не потерять достигнутых небывалым трудом успехов и чтобы мышцы не ослабли, заниматься с ребенком нужно с утра до вечера.

Когда у Карины получается, это для меня до слёз, я уже много раз плакала, выходила в коридор. У неё выдержки больше, чем у меня. У неё в год по чуть-чуть, но получается. Это и даёт мне силы идти вперёд. Ольга Хаматнурова, мама Карины

Сейчас на щеках матери тоже слёзы, но уже от счетов, которые нужно оплатить за реабилитацию. 900 тысяч рублей за три курса. Сумма для Ольги неподъемная. Попросила медицинский центр разделить её на три части по 300 тысяч, которые нужно собрать уже к июню.