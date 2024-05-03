В Уфе в театре «Нур» состоялся отчетный концерт детской татарской группы

В Уфимском театре «Нур» состоялся отчетный концерт татарской группы детской театральной студии. Третий творческий сезон закрыли спектаклем по пьесе Розы Хафизовой «Кирлемэн», в переводе – «Упрямец».

На сцене дети продемонстрировали вокальные и хореографические навыки, знания основ сценической речи и актерского мастерства. В концертную программу также вошли выступления студийцев, членов их семей и актеров. В честь завершения сезона каждому ребенку вручили подарки от регионального представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане.