В Уфе прошла стратсессия для начинающих предпринимателей

Ребятам провели мастер-класс по оценке перспективности их идей, деловую игру для погружения в мир предпринимательства и питч-сессию, чтобы презентовать свой проект и получить рекомендации по мерам господдержки.

По завершении встречи каждый участник получил сертификат о прохождении стратсессии от центра «Мой бизнес». К слову, в 2023 году в республике прошли пять таких встреч, где приняли участие более 200 человек. Также около 100 юных бизнесменов получили господдержку на развитие своего дела в размере 500 тыс. руб.