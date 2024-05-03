В Уфе зафиксировали массовую аварию с микроавтобусом

2 мая в Уфе произошла авария с участием микроавтобуса. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД региона.

40-летний водитель на «Лада Гранта» двигался по улице Интернациональной в сторону улицы Ульяновых. В один момент он допустил столкновение с движущимся «Ниссан Кашкай». Иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Хёндай Акцент» и микроавтобусом.

В автобусе не было пассажиров, по маршруту он не следовал. В аварии пострадали водители «Лады» и «Хёндай». Им потребовалась госпитализация. Виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование.