В небе над Башкирией будет видна встреча Луны и Сатурна

Завтра, 4 мая, утром жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического события.

Фото №1 - В небе над Башкирией будет видна встреча Луны и Сатурна

Как сообщает Уфимский планетарий, в созвездии Водолея рядом с Сатурном пройдёт Луна. Её серп за четыре дня до новолуния взойдёт в 04:35. Спутник будет виден на рассвете очень низко над восточным горизонтом.

Сатурн расположится над Луной, на расстоянии 1,5 градусов от неё — это в три раза больше видимого диаметра полной Луны. Сатурн будет виден невооруженным глазом, но, чтобы отыскать его в свете утренней зари, лучше использовать бинокль.

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