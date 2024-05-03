В небе над Башкирией будет видна встреча Луны и Сатурна

Завтра, 4 мая, утром жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического события.
Как сообщает Уфимский планетарий, в созвездии Водолея рядом с Сатурном пройдёт Луна. Её серп за четыре дня до новолуния взойдёт в 04:35. Спутник будет виден на рассвете очень низко над восточным горизонтом.
Сатурн расположится над Луной, на расстоянии 1,5 градусов от неё — это в три раза больше видимого диаметра полной Луны. Сатурн будет виден невооруженным глазом, но, чтобы отыскать его в свете утренней зари, лучше использовать бинокль.