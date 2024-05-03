В детском саду Уфы заметили тараканов

В соцсетях появилась информация о наличии тараканов в детском садике Уфы. В настоящее время сотрудники управления Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования. Напоминаем, что наличие в детских образовательных учреждениях насекомых и грызунов недопустимо.

пресс-служба Роспторебнадзора РБ