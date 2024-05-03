В детском саду Уфы заметили тараканов

В одном из детских садов Уфы заметили тараканов. Об этом родители воспитанников рассказали в социальных сетях.

Фото №1 - В детском саду Уфы заметили тараканов

Как сообщили возмущенные уфимцы, тараканов они видят уже несколько дней подряд. Сотрудники дошкольного учреждения утверждают, что это просто жуки.

На данную информацию отреагировал региональный Роспотребнадзор.

В соцсетях появилась информация о наличии тараканов в детском садике Уфы. В настоящее время сотрудники управления Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования. Напоминаем, что наличие в детских образовательных учреждениях насекомых и грызунов недопустимо.

пресс-служба Роспторебнадзора РБ 
Уфимская волна
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