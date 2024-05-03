Бойцы из Башкирии установили в ДНР Поклонный крест и строят мечеть

Башкирские бойцы добровольческого батальона имена Салавата Юлаева начали строительство мечети на территории Донецкой народной республики. Об этом рассказал Артур Юмагужин, советник Главы Башкортостана по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ.
Замкомандира батальона по политической части с позывным «Амин» одновременно является имамом боевого подразделения. Он рассказывает: бойцы не могут столь свободно перемещаться по территории и посещать местные мечети. Именно потому и появилась идея строительства собственного сооружения.
Артур Юмагужин отметил, что инициатива башкирских воинов воодушевила местное население. Многие из них присоединились к строительству мечети. Открытие мечети планируется 16 июня в священный праздник Курбан-байрам.
«На Донбассе тоже живут мусульмане, они поддерживают начатое нами дело. Было приятно видеть, что местные жители, народ с воодушевлением воспринял мирное строительство. К нам приходят местные священнослужители. Они тесно общаются с нашим имамом и христианским священнослужителем с позывным „Гога“. Друг другу подсказывают, советуют, как лучше возвести мечеть. Тем самым мы ещё раз убеждаемся в том, как дружно живут мусульмане и христиане не только в Башкирии, но и в зоне СВО, где служат наши бойцы», — отметил Артур Юмагужин.
Сосновые брёвна, доски и брус доставлены из Башкирии по согласованию с руководителем республики Радием Хабировым. Также башкирский строительный материал был использован при возведении в ДНР Поклонного креста. Его «юлаевцы» установили в 300 метрах от места, где возводится башкирская мечеть.
Напомним, жители Башкирии, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).