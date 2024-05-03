Бойцы из Башкирии установили в ДНР Поклонный крест и строят мечеть

«На Донбассе тоже живут мусульмане, они поддерживают начатое нами дело. Было приятно видеть, что местные жители, народ с воодушевлением воспринял мирное строительство. К нам приходят местные священнослужители. Они тесно общаются с нашим имамом и христианским священнослужителем с позывным „Гога“. Друг другу подсказывают, советуют, как лучше возвести мечеть. Тем самым мы ещё раз убеждаемся в том, как дружно живут мусульмане и христиане не только в Башкирии, но и в зоне СВО, где служат наши бойцы», — отметил Артур Юмагужин.