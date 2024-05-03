УУНиТ в этом году примет ещё 65 студентов в рамках программы «Крылья Ростеха»

Кадры под конкретное предприятие. Уфимский университет науки и технологий намерен в этом году набрать ещё 65 студентов для участия в программе «Крылья Ростеха». Это проект по подготовке конкурентоспособных специалистов в сфере авиадвигателестроения, о важности которого на днях в социальных сетях написал и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Как реализуется совместная программа университета и предприятия «ОДК-УМПО»?

Проверка на прочность и пластичность металла. На разрывной машине испытывают маленький фрагмент трубы. Задача – определить качество материала, из которого сделана деталь. Это не производственная, а учебная лаборатория разрушающего контроля. Однако оснащенности могут позавидовать некоторые предприятия.

Программа «Крылья Ростеха» – это новый подход к обучению, который дает возможность амбициозным молодым людям получить современное образование мирового уровня и стать конкурентоспособными специалистами в сфере авиадвигателестроения. Реализуется проект уфимским университетом науки и технологий, в партнерстве с предприятием «ОДК-УМПО».

Одним словом, здесь готовят продвинутых инженеров. При этом они обладают навыками рабочих-станочников, контролеров и технологов, что позволяет понять весь производственный путь детали от чертежа к двигателю. По программе «Крылья Ростеха» в Уфимском университете науки и технологий сейчас обучаются 72 студента.