В Уфе 100-балльники ЕГЭ поделились опытом с нынешними 11-классниками

В Уфе стобалльники прошлого года встретились с будущими выпускниками. Это мероприятие в рамках акции «100 баллов для Победы». Успешно сдавшие ЕГЭ ребята делились своим опытом, поддерживая нынешних одиннадцатиклассников.

Один из главных советов – начинать подготовку к экзаменам как можно раньше. Но необходимо помнить, что существует и другая жизнь – нужно общаться с семьей, читать книги, смотреть фильмы.