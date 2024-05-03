В Башкирии при пожарах погибли семь детей

С начала 2024 года в Башкирии при пожарах погибли уже 7 детей. Об этом сообщили в МЧС региона.
Смертельные инциденты зафиксированы в Мишкинском, Белорецком, Бижбулякском и Дуванском районах. Все пожары с гибелью детей случились в частных жилых домах.
Отдельно специалисты отмечают, что за тот же период времени в прошлом году при пожарах погиб 1 ребёнок.
Пожарные призывают взрослых:
— Не оставлять детей без присмотра!
— Научить их правильно действовать при пожаре!
— Выключать все электроприборы на ночь!
— Следить за электропроводкой и заменить старую!
— Установить в доме пожарный извещатель и приобрести огнетушитель!