В Башкирии при пожарах погибли семь детей

С начала 2024 года в Башкирии при пожарах погибли уже 7 детей. Об этом сообщили в МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии при пожарах погибли семь детей

Смертельные инциденты зафиксированы в Мишкинском, Белорецком, Бижбулякском и Дуванском районах. Все пожары с гибелью детей случились в частных жилых домах.

Отдельно специалисты отмечают, что за тот же период времени в прошлом году при пожарах погиб 1 ребёнок.

Пожарные призывают взрослых:

— Не оставлять детей без присмотра!

— Научить их правильно действовать при пожаре!

— Выключать все электроприборы на ночь!

— Следить за электропроводкой и заменить старую!

— Установить в доме пожарный извещатель и приобрести огнетушитель!

Объясните ребенку, что главная его задача при пожаре в частном доме — эвакуироваться. Не прятаться, не бежать за игрушкой или кошкой, а эвакуироваться.

пресс-служба МЧС по РБ 
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна