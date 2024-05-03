Жителей Уфы предупредили о перекрытиях из-за пасхальных богослужений

5 мая православный мир отмечает важный духовный праздник – Светлую Пасху. В связи с проведением пасхальных богослужений в Уфе будут перекрыты некоторые участки дорог.

Фото №1 - Жителей Уфы предупредили о перекрытиях из-за пасхальных богослужений

Как сообщили в администрации башкирской столицы, свои двери для прихожан откроют 19 храмов. Для безопасности богослужений будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков.

Ограничительные меры на дорогах будут действовать с 17:00 4 мая до 11:00 5 мая. Движение ограничат на улицах:

— Дюртюлинской;

— Кирова (от Ветошникова до Айской);

— Амурской (от Амурской, 60, до Кирова, 89);

— Крестьянской (от Крестьянской, 63, до проезда вдоль Кирова, 91);

— Бехтерева (от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1);

— Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

— по местному проезду вдоль Баязита Бикбая, 32А.

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