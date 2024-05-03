Жителей Уфы предупредили о перекрытиях из-за пасхальных богослужений

5 мая православный мир отмечает важный духовный праздник – Светлую Пасху. В связи с проведением пасхальных богослужений в Уфе будут перекрыты некоторые участки дорог.

Как сообщили в администрации башкирской столицы, свои двери для прихожан откроют 19 храмов. Для безопасности богослужений будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков.