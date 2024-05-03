Спортсмены из Башкирии завоевали награды первенства России по греко-римской борьбе

Три башкирских борца стали призерами первенства страны по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 24 лет. А Адлан Амриев и вовсе стал первым номером сборной в своей весовой категории благодаря победе на российском турнире. Как команда готовилась к соревнованиям и какие состязания у борцов впереди?
Вернулись с наградами и сразу приступили к тренировкам. Но сначала разбор моментов на видео с соревнований. Победитель и призеры первенства страны вместе с тренером Рамилем Сираевым отсматривают свои схватки: анализируют ошибки, берут на заметку удачные выпады соперника.
Первенство России среди спортсменов до 24 лет проходило в Комсомольске-на-Амуре. Туда отправились шесть борцов из Башкортостана. Из лидеров сборной не сумел поехать только Саид-Хусейн Бакаев. Для Адлана Амриева этот турнир стал одним из особенных в карьере. После победы на первенстве мира по борьбе в Уфе его преследовали травмы. Когда был готов выступить на турнире в Наро-Фоминске, подхватил ковид. В итоге три года он не поднимался на верхнюю ступень пьедестала, но не отчаивался и продолжал тренироваться. Кстати, соперником в этом финале стал Мухаммад Евлоев – однажды Амриев уже побеждал его на Спартакиаде в Уфе, тот турнир был отборочным на мировое первенство.
Басхану Саидову серебряная награда досталась также непросто. В последние несколько лет он уверено доходил до стадии полуфинала, но здесь же и оступался, даже имея практически неоспоримое преимущество в шесть баллов, как это было на кубке страны в Уфе. На этот раз Саидов добрался до финала, хотя в решающем поединке не вышел на ковер.
Еще одним медалистом турнира стал Эрик Шамилов. Он выступал в весовой категории до 82 килограммов. В прошлом году на первенстве страны ему удалось стать вторым. Сейчас борец заработал бронзовую награду. В планах спортсмена – стать победителем соревнований. В этой возрастной группе он сможет выступать еще два года.
Впереди новые турниры. Летом башкирские борцы выступят на Универсиаде. Сейчас команда отправится на сборы.