В Уфе обсудили вопросы патриотизма

Вопросы патриотизма обсудили за круглым столом на полях VII Гражданского форума, который в эти минуты продолжает свою работу в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Участие в мероприятии принимают не только более тысячи общественников из Башкортостана, но и из других регионов России.