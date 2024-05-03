В Уфе обсудили вопросы патриотизма

Вопросы патриотизма обсудили за круглым столом на полях VII Гражданского форума, который в эти минуты продолжает свою работу в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Участие в мероприятии принимают не только более тысячи общественников из Башкортостана, но и из других регионов России.
Обмен опытом ведется на 12 тематических площадках, а с лучшими практиками некоммерческих организаций можно ознакомиться на интерактивной выставке. Среди прочих особое внимание на форуме уделено проектам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и их семей.