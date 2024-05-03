В Уфе откроют выставку, посвящённую Куддусу Латыпову

Это — Васильева Мария Артемьевна, это сестра моей бабушки. Она в возрасте 20 лет сама решила пойти на фронт, посчитав, что там она будет нужнее. Здесь ее свидетельство о рождении, удостоверение, что она окончила Бирскую школу Башсоюза. Здесь ее членский билет, также о ней было написано в газете.

Наталья Плотникова, преподаватель Уфимской коррекционной школы-инерната №92