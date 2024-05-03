В Уфе откроют выставку, посвящённую Куддусу Латыпову

В Уфимской коррекционной школе готовят к открытию новую экспозицию. Она будет посвящена герою Советского Союза Куддусу Латыпову. Он родился в 1923 году в деревне Новомещерово Мечетлинского района. Окончил Военную авиационную школу летчиков в Свердловске. Служил на Волховском, Калининском, Западном и Втором Украинском фронтах. Звание Героя Советского Союза получил в 1946 году в возрасте 22-ух лет. Местные воспитанники с экспозицией уже знакомы. А с 7 мая её смогут посетить и экскурсионные группы.

Вот все эти материалы, которые здесь собраны, они с любовью предоставлены сыном Куддуса Канифовича Салаватом. То есть все вещи здесь — оригинальные. Здесь, на этом стенде, мы постарались полностью отразить жизненный путь нашего героя.

Булат Баев, директор Уфимской коррекционной школы-интерната №92

Новый зал станет пятой, завершающей секцией школьного музея боевой славы. Здесь одежда прошлых веков, фронтовые трофеи, старинные газеты и другие реликвии. Стенд «Геноцид — история и современность» посвящен Донбассу. Его отправили на конкурс в Москву. А через архивные письма и фотографии в музее можно узнать о малоизвестных участниках войны. Все они — родственники преподавателей школы.

Это — Васильева Мария Артемьевна, это сестра моей бабушки. Она в возрасте 20 лет сама решила пойти на фронт, посчитав, что там она будет нужнее. Здесь ее свидетельство о рождении, удостоверение, что она окончила Бирскую школу Башсоюза. Здесь ее членский билет, также о ней было написано в газете.

Наталья Плотникова, преподаватель Уфимской коррекционной школы-инерната №92
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями