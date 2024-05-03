В Уфе откроют выставку, посвящённую Куддусу Латыпову

В Уфимской коррекционной школе готовят к открытию новую экспозицию. Она будет посвящена герою Советского Союза Куддусу Латыпову. Он родился в 1923 году в деревне Новомещерово Мечетлинского района. Окончил Военную авиационную школу летчиков в Свердловске. Служил на Волховском, Калининском, Западном и Втором Украинском фронтах. Звание Героя Советского Союза получил в 1946 году в возрасте 22-ух лет. Местные воспитанники с экспозицией уже знакомы. А с 7 мая её смогут посетить и экскурсионные группы.
Новый зал станет пятой, завершающей секцией школьного музея боевой славы. Здесь одежда прошлых веков, фронтовые трофеи, старинные газеты и другие реликвии. Стенд «Геноцид — история и современность» посвящен Донбассу. Его отправили на конкурс в Москву. А через архивные письма и фотографии в музее можно узнать о малоизвестных участниках войны. Все они — родственники преподавателей школы.