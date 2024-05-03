В Башкирии продолжается реализация проекта «Большая музыка в малые города»

В Башкортостане второй год реализуется просветительский проект «Большая музыка в малые города» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Педагоги Института искусств имени Загира Исмагилова посетили пять городов республики — Белорецк, Ишимбай, Белебей, Благовещенск и Салават.
В каждом из них организовали два бесплатных концерта классической музыки с выступлениями молодых музыкантов. Кроме того, были проведены мастер-классы для детей в музыкальных школах. Таким образом, завершился первый этап проекта, а впереди ожидается еще два.
В честь успешного завершения первого этапа проекта в Институте искусств имени Загира Исмагилова состоялся гала-концерт. Перед публикой выступили дети, отобранные педагогами на мастер-классах. В рамках мероприятия также прошла пресс-конференция.