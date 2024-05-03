В Уфе открылась выставка Рушании Бадретдиновой, посвящённая 79-й годовщины Победы в ВОВ

В Уфе в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылась персональная выставка заслуженного художника республики Рушании Бадретдиновой. Экспозиция «Мы все части одного целого» расположилась в Башкирском театре оперы и балета. В зале «Эрмитаж» представлено около 20 картин, каждая из которых посвящена теме служения Родине. Среди них есть и несколько новых произведений.