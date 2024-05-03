В Уфе открылась выставка Рушании Бадретдиновой, посвящённая 79-й годовщины Победы в ВОВ

В Уфе в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылась персональная выставка заслуженного художника республики Рушании Бадретдиновой. Экспозиция «Мы все части одного целого» расположилась в Башкирском театре оперы и балета. В зале «Эрмитаж» представлено около 20 картин, каждая из которых посвящена теме служения Родине. Среди них есть и несколько новых произведений.

Не просто выставка, а душевный вечер. На открытии с песнями и мелодиями выступили известные артисты. Также состоялся просмотр авторского видеофильма Рушании Бадретдиновой «Мир в глазах смотрящего», который раскрывает идею и смысл полотен. Выставка продлится до 15 мая, посмотреть особенные работы может любой желающий.

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