В Башкирии участники СВО находят своё призвание в спорте

Свое призвание в спорте находят все больше участников и ветеранов специальной военной операции. После возвращения из зоны боевых действий одни начинают тренировать, другие — тренироваться. А кто-то и вовсе планирует попасть в паралимпийскую сборную страны.

Реабилитация спортом — это непросто. Даже тренироваться героям спецоперации больно. Но есть целая команда единомышленников, которые и поддержат, и подскажут.

В ноябре прошлого года в столице республики прошел Кубок «Защитников Отечества». Это крупное спортивное мероприятие в стране, участниками которого стали ветераны специальной военной операции. В том турнире в составе сборной Республики выступал и Максим Корлыханов из Белокатайского района.

В октябре 2022 года он ушел добровольцем на специальную военную операцию. В одном из тяжёлых боёв он получил осколочное ранение бедра, вследствие чего развилась гангрена, Максиму ампутировали ногу.

В детстве Максим Корлыханов занимался баскетболом. Кстати, увлечение этой игрой воспитало в нём командный дух. Сейчас он пробует себя почти во всех видах спорта. В одном из интервью даже проговорился, что планирует строить карьеру в паралимпийском спорте.

В республике проходят турниры, посвященные участникам специальной военной операции. От районного до республиканского уровня. Так, в Иглино прошел открытый турнир по боксу, посвященный участникам СВО. Он собрал около шестидесяти любителей бокса. Гостем турнира стал участник СВО Александр Мухаев из батальона имени Шаймуратова. Он высоко оценил соревнования и поблагодарил спортсменов.

Хочу пожелать молодым ребятам, как наше будущее и настоящее поколение, росли здоровыми, были нашими защитниками нашей Родины, нашей Отчизны. Были победителями всегда и во всём. Александр Мухаев, участник СВО

Соперник был сильным и доволен, что попал на этот турнир. Я хочу подготовить себя к службе в армии и стать олимпийским чемпионом. Давид Власов, участник турнира