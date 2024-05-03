Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Героика»

Башкирские школьники стали участниками военно-исторической реконструкции. Проект «Героика» развернулся в Давлеканово. Он посвящен Великой Отечественной войне. На территории гимназии воссоздали 10 военных сражений с использованием боевой техники и звуковых эффектов.

Под громкое «Ура!» знамя Победы занимает место флага нацистской Германии над Рейхстагом. Всё, как 79 лет назад. Только вместо Красной армии — ученики давлекановской пятой гимназии. В преддверии Дня Победы им выпала возможность побывать в роли советских солдат.

Честно говоря, о взятии Берлина мы слышали очень много на уроках истории и дополнительных факультативах. И мне кажется, очень важно для современной молодежи проводить такие реконструкции, потому что это воспитывает в нас патриотизм и любовь к Родине. Алиса Яхина

Мы к этому готовились очень ответственно, очень долго. Благодаря тому, что мы приняли участие в этом событии, мы пережили все те эмоции, которые испытывали люди, участвующие в Великой Отечественной войне. Ксения Петрова

Взятие Рейхстага — финальная часть масштабной военно-исторической реконструкции. В прошлом году проект «Героика» стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Каждому классу дали спецзадание. Одни стали разведчиками, другие — десантниками, третьи — сапёрами.

Помимо поля боя, на территории гимназии развернулись 7 тематических локаций. Среди них — медсанбат, полевая кухня, курс молодого бойца и выставка. Все экспонаты взяты из местного музейного фонда.

Проникнуться атмосферой тех времен помогли и словно ожившие герои, которые внесли весомый вклад в Победу. В них перевоплотились всё те же ученики. Исторически подкованные ребята во главе с Уинстоном Черчиллем рассказали гостям интересные факты.

32-й президент США Франклин Рузвельт. Он получил Нобелевскую премию мира и тоже помогал Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны. Это Иосиф Виссарионович Сталин, глава Советского государства и верховный главнокомандующий советских войск. Это Минигали Мингазович Шаймуратов, герой СССР и Российской Федерации, ну и национальный башкирский герой. Илья Шаров

А прямо во время боя солдатам доставляли письма. Знаменитые треугольнички пишут одноклассники. Часть открыток адресована друзьям и знакомым. А в некоторых — письма-пожелания современным защитникам в зону специальной военной операции.

Чтобы вернулись домой поскорей, чтобы не скучали, всего наилучшего. — Кому это письмо? — Моему дяде. Аида Усманова

Я написала Аэлите из 11 класса. Я в своем письме пожелала ей хорошо сдать ЕГЭ и всего самого наилучшего. Туркана Мамедова

Главный исторический праздник страны в гимназии отмечают ежегодно. В стенах учреждения развернулись сразу два музея. Но атрибутику для проекта пришлось закупать дополнительно — для большей достоверности.

Искали костюмы, чтобы они были похожи, чтобы они совпадали. Искали оборудование. Готовились долго: на протяжении первого полугодия 2023 года мы делали небольшие реконструкции: блокада Ленинграда, посвященные Сталинградской битве, освобождению, прорыву блокады Ленинграда. И вот наконец этот проект должен завершиться вот таким историческим действием. Наталья Суркова, директор гимназии №5 г. Давлеканово