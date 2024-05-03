Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Героика»

Башкирские школьники стали участниками военно-исторической реконструкции. Проект «Героика» развернулся в Давлеканово. Он посвящен Великой Отечественной войне. На территории гимназии воссоздали 10 военных сражений с использованием боевой техники и звуковых эффектов.
Под громкое «Ура!» знамя Победы занимает место флага нацистской Германии над Рейхстагом. Всё, как 79 лет назад. Только вместо Красной армии — ученики давлекановской пятой гимназии. В преддверии Дня Победы им выпала возможность побывать в роли советских солдат.
Взятие Рейхстага — финальная часть масштабной военно-исторической реконструкции. В прошлом году проект «Героика» стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Каждому классу дали спецзадание. Одни стали разведчиками, другие — десантниками, третьи — сапёрами.
Помимо поля боя, на территории гимназии развернулись 7 тематических локаций. Среди них — медсанбат, полевая кухня, курс молодого бойца и выставка. Все экспонаты взяты из местного музейного фонда.
Проникнуться атмосферой тех времен помогли и словно ожившие герои, которые внесли весомый вклад в Победу. В них перевоплотились всё те же ученики. Исторически подкованные ребята во главе с Уинстоном Черчиллем рассказали гостям интересные факты.
А прямо во время боя солдатам доставляли письма. Знаменитые треугольнички пишут одноклассники. Часть открыток адресована друзьям и знакомым. А в некоторых — письма-пожелания современным защитникам в зону специальной военной операции.
Главный исторический праздник страны в гимназии отмечают ежегодно. В стенах учреждения развернулись сразу два музея. Но атрибутику для проекта пришлось закупать дополнительно — для большей достоверности.
Участниками реконструкции стали 689 учеников и преподавателей гимназии. Каждый получил свою маленькую.