В Уфе объявили сбор на поиск пропавших подростков

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о сборе на поиск двух пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Напомним, ребята пропали ещё 30 марта. Они ушли на прогулку у реки Белой, а с тех пор их судьба неизвестна.