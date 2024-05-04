В Уфе объявили сбор на поиск пропавших подростков

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о сборе на поиск двух пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.
Напомним, ребята пропали ещё 30 марта. Они ушли на прогулку у реки Белой, а с тех пор их судьба неизвестна.
Сбор состоится сегодня с 10:00 до 16:30 на проспекте Октября, 31 (парковка справа от универмага «Уфа»). Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222
Форма одежды: лес по погоде, удобная непромокаемая обувь. С собой: заряженный телефон, вода, перекус, горячее питье.
Волонтеры отмечают, что нужны совершеннолетние добровольцы, готовые выполнять задачи в природной среде (осмотр береговой линии). Задачи выдаются поисковым группам до 16:30.