В Уфе окурок стал причиной крупного пожара

В Уфе зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Правды в Дёмском районе.

В пятом часу вечера жильцы дома почувствовали запах дыма. Они вызвали пожарных, которые установили источник – квартира на четвёртом этаже. Там проживали 74-летняя женщина и её 50-летний сын.

В квартире горели матрас и постельное бельё. Оказалось, мужчина прилёг с сигаретой и заснул. И мама, и сын получили сильное отравление продуктами горения.

Потушить горящий матрас удалось за 6 минут. Другие квартиры не пострадали.